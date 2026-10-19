Jind News: कांग्रेस को 2005 वाला टीम गुलदस्ता चाहिए

विज्ञापन

रोहतक। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने कांग्रेस में 2005 की टीम की तर्ज पर एकजुटता की आवश्यकता जताई। उन्होंने स्वीकार किया कि पार्टी के कई नेता भाजपा में शामिल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी के सवाल पर शर्मा ने इस संभावना को खुला रखने की बात कही। हालांकि, उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। कांग्रेस में आपसी मतभेदों पर उन्होंने कहा कि भाजपा में भी इस तरह के मतभेद हैं। शर्मा ने 8 अक्टूबर से शनि की ग्रहचाल बदलने का जिक्र करते हुए राजनीतिक परिस्थितियों पर व्यंग्य किया। संवाद