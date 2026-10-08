फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Teacher convicted of sexually harassing a student sentenced to 20 years in prison.

Jind News: छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के दोषी शिक्षक को 20 साल की कैद

Thu, 08 Oct 2026 02:45 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 02:45 AM IST
विज्ञापन
Teacher convicted of sexually harassing a student sentenced to 20 years in prison.
जींद। नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और उसका यौन शोषण करने के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो) की न्यायाधीश शिफा की अदालत ने शिक्षक दीपक निवासी गांव तालू को दोषी करार दिया है। अदालत ने शिक्षक दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। 1.15 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार, 10 जुलाई 2025 को एक व्यक्ति ने दर्ज एफआईआर में बताया था कि उनकी 17 वर्षीय बेटी ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से गई थी लेकिन वापस नहीं लौटी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर नाबालिग की तलाश शुरू की। तकनीकी और अन्य माध्यमों से प्रयास करते हुए पुलिस ने छात्रा को बरामद कर लिया। उसके बयान अदालत के समक्ष दर्ज करवाए गए।
विज्ञापन

जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और बयानों के आधार पर मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराएं 6 व 8 और आईपीसी की धारा 376 समेत अन्य धाराएं जोड़ी गई। शिक्षक दीपक निवासी गांव तालू को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया गया। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed