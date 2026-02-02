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Jind News: मच्छरजनित बीमारियों से बचाव के उपाय बताए

Thu, 15 Oct 2026 12:33 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:33 AM IST
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Suggest measures to prevent mosquito-borne diseases
14जेएनडी06: जाजवान गांव में ग्रामीण महिलाओं को जागरूक कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए शपथ दिलवात
जींद। जाजवान में नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से लोगों को बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, पीएनडीटी एक्ट और मच्छरजनित बीमारियों से बचाव के उपाय बताए। इस दौरान एमपीएचडब्ल्यू रिनु शर्मा ने लोगों को जागरूकता संबंधी पंपलेट भी वितरित किए। रिनु शर्मा ने कहा कि बेटी अनमोल है, इसलिए उसे पढ़ाना और बचाना समाज की जिम्मेदारी है। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान का उद्देश्य बेटियों के प्रति भेदभाव समाप्त करना, लिंगानुपात में सुधार करना और उनकी शिक्षा व अधिकारों को बढ़ावा देना है। उन्होंने अभिभावकों से बेटियों को बेटों के समान शिक्षा और अवसर देने की अपील की। उन्होंने पीएनडीटी एक्ट की जानकारी देते हुए बताया कि गर्भ में बच्चे के लिंग की जांच करना और करवाना तथा लिंग चयन करना कानूनी अपराध है। ऐसा करने वालों के खिलाफ सजा और जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने लोगों से बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच अपनाने का आह्वान किया। इसके अलावा लोगों को मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से बचाव के उपाय बताए गए। संवाद
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