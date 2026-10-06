Jind News: विद्यार्थियों को मतदान के अधिकार और जिम्मेदारी के प्रति किया जागरूक

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प्राचार्य सत्यवान मलिक ने कहा कि मतदान केवल अधिकार नहीं, बल्कि लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी भी है। युवाओं को अपने मताधिकार का विवेकपूर्ण और निष्पक्ष इस्तेमाल कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में योगदान देना चाहिए।वरिष्ठ प्रवक्ता डॉ. लाभ सिंह ने कहा कि युवा देश के लोकतांत्रिक भविष्य की महत्वपूर्ण कड़ी है। प्रत्येक युवा को मतदान प्रक्रिया की जानकारी हासिल करने के साथ स्वतंत्र और जिम्मेदारी से अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से परिवार और आसपास के लोगों को भी मतदान के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया।कार्यक्रम में विद्यार्थियों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, मतदाता पहचान-पत्र से संबंधित जानकारी हासिल करने और मतदान प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया। विद्यार्थियों ने जागरूक मतदाता-सशक्त लोकतंत्र का संदेश दिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉ. भगवान दास और रीतू सहित रितिका, प्रेरणा, मनदीप और नितिन मौजूद रहे।