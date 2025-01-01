Jind News: रिफॉर्म उत्सव के समापन पर विद्यार्थी सम्मानित
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 12:16 AM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 12:16 AM IST
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सफीदों। सरला राजकीय महिला महाविद्यालय में चल रहा रिफॉर्म उत्सव 2026 का सोमवार को संपन्न हो गया। 16 से 23 नवंबर तक चले इस उत्सव के दौरान विद्यार्थियों ने महाविद्यालय की व्यवस्थाओं, डिजिटल सेवाओं और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए। समापन पर सर्वश्रेष्ठ विचार देने वाले तीन विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया। युवा रिफॉर्म्स फॉर विकसित हरियाणा थीम के तहत आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य डॉ. बलवान सिंह ने किया था। उत्सव का उद्देश्य विद्यार्थियों में नवाचार, सुधारात्मक सोच और सुशासन के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। संवाद
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