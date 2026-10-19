Jind News: नहरी पुलों पर सामाजिक कार्यकर्ता आज व कल करेंगे जागरूक

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नहरों के जल को प्रदूषणमुक्त रखने के लिए सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के 120 से अधिक कर्मचारी व सुनो नहरों की पुकार मिशन सदस्य सहित अन्य सामाजिक संगठनों के लोग नहरों के पुलों पर विशेष जागरूकता शिविर लगाएंगे। अभियान के तहत शहर के आसपास स्थित सभी नहरी पुलों पर स्वयंसेवक लोगों को नहरों में पूजा सामग्री, प्लास्टिक व अन्य वस्तुएं प्रवाहित करने से रोकेंगे।साथ ही जल संरक्षण के प्रति जागरूक करेंगे। सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता रामनिवास ने कहा कि शहर को पेयजल व खेतों को कृषि भूमि के लिए पानी देने वाली नहरें और रजबहे हमारी लाइफलाइन हैं। संवाद