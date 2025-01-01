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नरवाना। दीनबंधु सर छोटू राम की 145वीं जयंती पर मंगलवार को शहर के छोटू राम पार्क में हवन-यज्ञ का आयोजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच श्रद्धालुओं ने यज्ञ में आहुतियां डालकर समाज की सुख-समृद्धि, शांति और भाईचारे की कामना की। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री चौ. बीरेंद्र सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत सर छोटू राम के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि सर छोटू राम केवल एक नाम नहीं, बल्कि किसानों की विचारधारा हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन किसान, मजदूर और कमजोर वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने किसानों को साहूकारों के शोषण से मुक्ति दिलाने और उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार दिलाने के लिए ऐतिहासिक कार्य किए। संवाद