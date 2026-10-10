फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Shravan Kumar's performance moved the audience.

Jind News: श्रवण कुमार के अभिनय ने दर्शकों को किया भावुक

Sat, 10 Oct 2026 03:00 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
Shravan Kumar's performance moved the audience.
फोटो 09जेएनडी10-किले वाली रामलीला में अ​भियन करते कलाकार। स्रोत कलाकार
जींद। शहर में किले वाली श्री सनातन धर्म आदर्श किला रामलीला का शुभारंभ भक्तिमय माहौल में हुआ। पहले दिन वीरवार को श्रवण कुमार के जीवन पर आधारित भावुक नाट्य प्रस्तुति ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया।
विज्ञापन

रामलीला के मंच से कलाकारों ने मातृ-पितृ भक्ति, सेवा, संस्कार और मर्यादा का संदेश दिया। कमेटी की ओर से मनोरंजन के बजाय भगवान श्रीराम के आदर्शों और धार्मिक प्रसंगों को प्राथमिकता देकर नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
विज्ञापन

आदर्श किला रामलीला की खासियत है कि यहां मंच पर अश्लील डांस के बजाय भगवान श्रीराम के जीवन से जुड़ी लीलाओं और प्रसंगों को प्राथमिकता दी जाती है। कमेटी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के आदर्शों के माध्यम से लोगों को धर्म, संस्कार, सत्य और मर्यादित जीवन की प्रेरणा देना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रामलीला के पहले दिन श्रवण कुमार पर आधारित नाटक का मंचन किया गया। इसमें गर्वित ने श्रवण कुमार की भूमिका निभाई। उन्होंने पहली बार इस पात्र को मंच पर जीवंत किया। उनके अभिनय के माध्यम से श्रवण कुमार की माता-पिता के प्रति श्रद्धा और सेवा भावना को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। इस प्रसंग ने दर्शकों को भावुक कर दिया।

रामलीला के प्रधान रवि गुम्बर और दीपक सहगल ने बताया कि मंचन को प्रभावशाली बनाने के लिए कमेटी के सदस्य करीब 40 दिन पहले से तैयारियों में जुट जाते हैं। इस दौरान कलाकारों की रिहर्सल, संवादों का अभ्यास और मंच व्यवस्था सहित अन्य तैयारियां की जाती हैं ताकि दर्शकों के सामने प्रसंगों को बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया जा सके। रामलीला में हर साल नए कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया जाता है। इससे युवाओं को धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ने का मौका मिलता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed