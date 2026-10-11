फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Shravan Kumar dies from Dasharath's arrow; a curse is incurred.

Jind News: दशरथ के बाण से श्रवण कुमार की माैत, मिला श्राप

Sun, 11 Oct 2026 02:58 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:58 AM IST
विज्ञापन
Shravan Kumar dies from Dasharath's arrow; a curse is incurred.
फोटो 3 नरवाना। श्रवण कुमार के मार्मिक प्रसंग प्रस्तुत करते हुए कलाकार। स्रोत आयोजक। - फोटो : Archive
नरवाना। पुरानी अनाज लोहा मंडी में श्री रामा भारतीय कला केंद्र की ओर से रामलीला मंचन का शुभारंभ श्रवण कुमार के मार्मिक नाटक से किया गया। शुक्रवार को पहले दिन कलाकारों ने अपने सशक्त अभिनय से ऐसा भावुक दृश्य प्रस्तुत किया कि दर्शक भावुक हो गए।
विज्ञापन

कार्यक्रम में बाबा गैबी साहब के महंत अजय गिरी महाराज मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। पूर्व नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि हंसराज समैण भी मौजूद रहे।
मंचन में दिखाया गया कि श्रवण कुमार अपने अंधे माता-पिता को तीर्थ यात्रा पर लेकर जा रहे थे। रास्ते में माता-पिता को प्यास लगने पर वह पानी लेने नहर पर पहुंचे। इसी दौरान शिकार कर रहे राजा दशरथ ने पानी भरने की आवाज को पशु की आहट समझ लिया और शब्दभेदी बाण चला दिया।
विज्ञापन

बाण लगने से श्रवण कुमार घायल हो गए। राजा दशरथ व्यथित हो उठे और श्रवण कुमार के माता-पिता को पूरी घटना बताई। इकलौते पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर माता-पिता शोक में डूब गए और राजा दशरथ को पुत्र वियोग में मरने का श्राप दिया। नाटक में राजा दशरथ की भूमिका पं. मेहर चंद पुजारी, वशिष्ठ की भूमिका मंजीत गौरा व अन्य ने भूमिका निभाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed