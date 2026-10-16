Jind News: मोबाइल छीनने के मामले में दूसरा आरोपी गिरफ्तार

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गन्नौर। बड़ी थाना पुलिस ने मोबाइल छीनने के मामले में दूसरे आरोपी गांव टिकौला निवासी विकास को गिरफ्तार किया है। उसे अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस प्रवक्ता रविंद्र सिंह ने बताया कि गांव टेहा निवासी राजन ने 31 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि वह आधी रात मकान मालिक कपिल की बाइक पर ढाबे से खाना खाकर कमरे पर जा रहे थे। रास्ते में तीन बाइक छह-सात युवक मिले थे। युवकों ने उन्हें बीच रास्ते में रोक कर उनका मोबाइल छीन लिया था। इस मामले में आरोपी साहिल को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था।