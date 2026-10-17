Jind News: एसडीएम ने अतिरिक्त मंडी का किया दौरा, खुद मीटर से जांची पीआर धान की नमी

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उचाना। किसानों को नमी के नाम पर परेशान करने और औने-पौने दामों पर फसल खरीदने सहित अन्य आरोपों के बीच एसडीएम सुमन यादव ने अतिरिक्त अनाज मंडी का दौरा किया। उन्होंने पीआर धान की ढेरियों पर पहुंचकर खुद मीटर से नमी की जांच की और किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानीं।एसडीएम ने कहा कि किसानों को मंडी में किसी भी तरह की परेशानी आ रही है तो वे उनसे किसी भी समय मिल सकते हैं। किसानों द्वारा औने-पौने दामों पर फसल खरीदने के लगाए जा रहे आरोपों पर उन्होंने कहा कि किसान इस संबंध में लिखित शिकायत दें ताकि ऐसा करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके। वह निरंतर मंडी का दौरा कर रही हैं।धान के उठान सहित अन्य जो समस्याएं सामने आ रही हैं, उनका तत्परता से समाधान करवाया जा रहा है। किसानों को किसी भी सूरत में परेशान नहीं होने दिया जाएगा। शासन और प्रशासन किसानों के साथ खड़ा है तथा उनकी समस्याओं का समाधान करना प्राथमिकता है।एसडीएम ने बताया कि खरीदी गई धान की फसल के बदले किसानों के खातों में अब तक साढ़े छह करोड़ रुपये की पेमेंट पहुंच चुकी है। प्रशासन की ओर से खरीद और उठान प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।