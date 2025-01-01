Jind News: स्कूटी सवार को बचाने में आठ फीट गहरे गड्ढे में उतरी रोडवेज बस

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सफीदों सब डिपो की बस शनिवार सुबह करीब आठ बजे मनोहरपुर गांव पहुंची थी। बस को चालक गगन चला रहा था। बस जींद की तरफ जा रही थी। इसी दौरान जींद से मनोहरपुर की ओर जा रहा एक स्कूटी सवार अचानक बस के सामने आ गया। उसे बचाने के लिए चालक ने बस को दूसरी ओर मोड़ा, लेकिन बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे गड्ढों में उतर गई। हादसे के बाद स्कूटी सवार युवक मौके से चला गया।अधिकारियों की मौजूदगी में तीन घंटे बाद निकली बसघटना की सूचना मिलने पर रोडवेज के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। गहरे गड्ढों में फंसी बस को बाहर निकालने के लिए प्रयास किए गए। करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद बस को गड्ढों से बाहर निकाला जा सका। हादसे के कारण कुछ समय तक मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।मनोहरपुर गांव के पास बस के सामने अचानक स्कूटी आ गई। इसको बचाने का प्रयास किया तो बस अनियंत्रित होकर गड्डों में उतर गई। बस में किसी यात्री को चोट नहीं आई। इसके बाद लगभग 11 बजे बस को गड्डों से निकाला गया।कप्तान डीआई, सब डिपो सफीदों।फोटो कैप्शन17जेएनडी26,27: मनोहरपुर गांव के पास अनियंत्रित होकर गड्ढों में उतरी रोडवेज की बस। संवाद