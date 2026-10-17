जींद: अलेवा के सरपंच को अंतरराष्ट्रीय कॉल से गोली मारने की धमकी मिली, सीवरेज पाइपलाइन बिछाने को लेकर था विवाद

अलेवा गांव के सरपंच विनोद कुमार दुलगच को अंतरराष्ट्रीय फोन कॉल के जरिये गाली-गलौज कर गोली मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। सरपंच ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह को शिकायत देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। एसपी ने मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

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सरपंच विनोद कुमार के अनुसार, गांव में सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के लिए वह ग्रामीणों के साथ भिवानी के तालू भानाना स्थित संत रामपाल के पास पास लेने गए थे। वहां से लौटने के बाद कुछ लोगों ने उनके वहां जाने पर आपत्ति जताई थी। इसी बात को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई थी।सरपंच ने शिकायत में बताया कि 7 अक्तूबर की शाम उनके मोबाइल फोन पर दो अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय नंबरों से कॉल आईं। कॉल करने वालों ने उनके साथ गाली-गलौज की और गोली मारने की धमकी दी। इस घटना के बाद सरपंच ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए पुलिस प्रशासन से मामले की गंभीरता से जांच करने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।सरपंच का कहना है कि गांव में विकास कार्यों के तहत सीवरेज पाइपलाइन बिछाने की प्रक्रिया को लेकर हुए विवाद के बाद उन्हें धमकी भरे फोन आए। उन्होंने पुलिस से कॉल करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस अधीक्षक ने शिकायत पर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है।