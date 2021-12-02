फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Remand of Madanlal, accused in son's murder, extended until October 19

Jind News: बेटे के हत्यारोपी मदनलाल का 19 अक्तूबर तक बढ़ा रिमांड

Sun, 18 Oct 2026 12:27 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:27 AM IST
विज्ञापन
Remand of Madanlal, accused in son's murder, extended until October 19
जींद। तलोडा गांव में अपने इकलौते बेटे मुरारीलाल की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी मदनलाल का पुलिस रिमांड अदालत ने 19 अक्तूबर तक बढ़ा दिया है। शनिवार को पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड बढ़ाने की मांग की थी, ताकि वारदात में इस्तेमाल पिस्तौल बरामद की जा सके।
विज्ञापन


शनिवार दोपहर बाद सीआईए की टीम तलोडा गांव पहुंची और पिस्तौल की तलाश में तालाब में सर्च अभियान चलाया। मौके पर जेसीबी मंगवाई और उसके बाद टीम जेसीबी के साथ तालाब में उतरी, लेकिन करीब दो घंटे तक चले अभियान के बावजूद पुलिस को हथियार नहीं मिला। अब पुलिस रविवार को दोबारा पिस्तौल की तलाश करेगी। यदि पिस्तौल नहीं मिला तो तालाब को खाली करवाया जाएगा, उसके बाद पिस्तौल को ढूंढा जाएगा। हालांकि पुलिस ने आरोपी की कार बरामद कर ली है। गौरतलब है कि 14 अक्तूबर की रात तलोडा गांव में मदनलाल ने अपने इकलौते बेटे मुरारीलाल की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। अब पुलिस रिमांड के दौरान वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद करने और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच में जुटी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed