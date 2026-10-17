फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Raised awareness about the harmful effects of substance abuse

Jind News: नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया

Sat, 17 Oct 2026 03:06 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 03:06 AM IST
विज्ञापन
Raised awareness about the harmful effects of substance abuse
फोटो 16जेएनडी09-क्विज में विजेता छात्रा को सम्मानित करतीं डॉ. दीक्षा यादव। स्रोत संस्थान
जींद। पीएमश्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नगूरां में शुक्रवार को किशोर स्वास्थ्य व वेलनेस दिवस मनाया गया। इस दौरान छात्राओं की स्वास्थ्य जांच करने के साथ उन्हें नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया।
विज्ञापन

कार्यक्रम में नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव और नशा मुक्ति विषय पर क्विज प्रतियोगिता करवाई गई। इसमें खुशी ने प्रथम, अंशिका ने द्वितीय और गायत्री ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेता छात्राओं को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया गया। डॉ. दीक्षा यादव की निगरानी में छात्राओं के स्वास्थ्य की जांच की गई। इसमें एएनएम दर्शना और स्वास्थ्य कर्मचारी नरेंद्र कुमार ने सहयोग दिया।
विज्ञापन

स्वास्थ्य परामर्शदाता सुषमा ने छात्राओं को नशीले पदार्थों के शारीरिक और मानसिक दुष्प्रभावों, नशे से बचाव तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के बारे में जानकारी दी। छात्राओं को पौष्टिक आहार भी वितरित किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

किशोरावस्था में स्वास्थ्य संबंधी सही जानकारी और अच्छी आदतों का विकास बेहद जरूरी है। ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और उन्हें स्वस्थ एवं नशामुक्त जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इस दौरान विद्यालय प्रभारी सविता और विनिता, आशा कार्यकर्ता मंजू और संतोष भी मौजूद रही। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed