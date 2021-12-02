Jind News: रेलवे अंडरपास से 20 गांवों का रास्ता, लेकिन रोशनी का इंतजाम नहीं

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बता दें कि उचाना मंडी से खापड़, कोथ कलां, कोथ खुर्द, भौंगरा, बुडायन, कापड़ो, मखंड, संदलाना, बनभौरी, बरवाला, उचाना खुर्द, काकड़ौद, नचार खेड़ा, दुर्जनपुर, उदयपुर, लितानी, दरौली खेड़ा, सूरबरा, मंगलपुर, डोहाना खेड़ा, बडनपुर, सुंदरपुरा समेत 20 गांवों के सैकड़ों वाहन चालक अंडरपास से गुजरते हैं। दिन के समय तो वाहन चालक किसी तरह निकल जाते हैं, लेकिन रात में अंधेरे के कारण उन्हें काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। अंडरपास में रोशनी की व्यवस्था नहीं होने से दोपहिया वाहन चालकों को विशेष परेशानी होती है।ऊपर का रास्ता बंद होने से बढ़ी परेशानीरेलवे अंडरपास के ऊपर से गुजरने वाला रास्ता बंद होने के कारण पैदल लोगों के पास इसी मार्ग से आने-जाने का विकल्प बचता है। इससे पैदल राहगीरों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। रात के समय अंधेरे में पैदल चलने वालों को वाहनों के बीच से निकलना पड़ता है, जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती है।अंधेरे के कारण होती है परेशानी : विकासविकास सफा खेड़ी ने कहा कि देर शाम को अगर रेलवे फाटक के उस पार जाना पड़े तो अंधेरे के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऊपर रेलवे लाइन है और नीचे अंधेरा, इससे पैदल आने-जाने वालों को भी परेशानी होती है। ऐसे में यहां हादसे होने का खतरा बना रहता है। कई महीने पहले अंडरपास में लाइटें लगाने की बात कही गई थी लेकिन अभी तक लाइटें नहीं लगी हैं।जल्द से जल्द लगाई जाएं लाइटें : वीरेंद्र कौशिकजेजेपी के उचाना हलका प्रधान वीरेंद्र कौशिक ने कहा कि अंडरपास के नीचे जल्द से जल्द लाइटें लगाने का काम किया जाए, ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। नवरात्र शुरू हो गए हैं और ऐसे में बनभौरी जाने वाले श्रद्धालुओं का भी इसी रास्ते से आना-जाना हो रहा है, क्योंकि काफी संख्या में श्रद्धालु रात को भी पैदल जाते हैं। अंडरपास में लाइटें लगेंगी तो रात के समय आवागमन सुरक्षित होगा।वर्जननगर पालिका चेयरमैन विकास काला ने कहा कि रेलवे अंडरपास में लाइटें लगवाने को लेकर टेंडर जारी हो गया है, जल्द ही लाइटें लगाई जाएंगी।वर्जनएसडीएम सुमन यादव ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में नहीं था। मामले को टेकअप करेंगी और संबंधित अथॉरिटी से बात कर लाइटों को लगवाया जाएगा।फोटो कैप्शन10उचाना01, 02, 03 :10उचाना05 : विकास सफाखेड़ी।10उचाना06 : वीरेंद्र कौशिक, जेजेपी हलका प्रधान।