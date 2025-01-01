Jind News: धान खरीद में देरी के विरोध में भाकियू ने भाजपा कार्यालय के बाहर फूंका सरकार का पुतला

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भाकियू जिला प्रधान बिंद्र नंबरदार और सिक्कम श्योकंद सहित कई किसान नेता प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मंडियों में किसान अपनी धान की फसल लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन खरीद नहीं होने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान नेताओं का आरोप है कि मंडियों में 10 दिन से पड़ी धान की फसल अब तक नहीं बिक पाई है। इससे किसानों को फसल बेचने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है और अगली कृषि गतिविधियों पर भी असर पड़ रहा है। किसान नेताओं ने कहा कि जिन किसानों की धान खरीदी जा चुकी है, उन्हें अभी तक भुगतान नहीं मिला है। इसके अलावा नमी का हवाला देकर धान के भाव में कटौती की जा रही है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि मंडियों में धान की खरीद सुचारु रूप से कराई जाए, खरीदी गई फसल का भुगतान जल्द किया जाए और नमी के नाम पर की जा रही कटौती की समस्या का समाधान हो। किसानों ने चेतावनी दी कि किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।फोटो कैप्शन17जेएनडी35: