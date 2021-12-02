Jind News: नमी का हवाला देकर धान खरीदने से किया इन्कार, किसानों ने लगाया जाम

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किसानों और आढ़तियों ने शनिवार शाम करीब पांच बजे नगूरां बिजली घर के पास सड़क के बीच ट्रैक्टर-ट्रॉलियां खड़ी कर यातायात रोक दिया। जाम लगने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा।एक सप्ताह से धान लेकर खरीद केंद्र पर इंतजार कर रहे किसानप्रदर्शन कर रहे किसानों ने बताया कि नगूरां खरीद केंद्र पर हैफेड की ओर से महिला निरीक्षक को खरीद की जिम्मेदारी दी गई है। किसानों का आरोप है कि निरीक्षक धान में नमी अधिक होने की बात कहकर खरीद करने के बजाय एक-दो दिन इंतजार करने के लिए कह देती हैं। कई किसान एक सप्ताह से अधिक समय से साफ-सुथरी पीआर किस्म की धान की फसल लेकर खरीद केंद्र पर बैठे हैं, लेकिन उनकी फसल नहीं खरीदी जा रही। किसानों के अनुसार, आढ़तियों के कहने के बावजूद खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल रही थी। इससे परेशान होकर उन्हें सड़क पर उतरकर जाम लगाने का निर्णय लेना पड़ा।अधिकारियों के आश्वासन पर खुला जामजाम की सूचना मिलने पर नगूरां चौकी प्रभारी विनोद कुमार, अलेवा थाना प्रभारी आत्माराम और अलेवा अनाज मंडी के सचिव विकास ढिल्लों मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसानों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया। इसके बाद थाना प्रभारी ने हैफेड के जिला प्रबंधक से फोन पर किसानों और आढ़तियों की बात करवाई। जिला प्रबंधक की ओर से रविवार सुबह महिला निरीक्षक को बदलने और खरीद केंद्र पर धान की खरीद सुचारू करवाने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद किसान जाम खोलने के लिए सहमत हो गए और यातायात बहाल हो सका।