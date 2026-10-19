फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Practiced yoga postures and

Jind News: योगासन और प्राणायाम का किया अभ्यास

Mon, 19 Oct 2026 03:04 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 03:04 AM IST
विज्ञापन
Practiced yoga postures and
26-सुभाष नगर पार्क में लगाए ​शिविर में योगासन और प्राणायाम का अभ्यास कराते योग गुरु सरदार हवा स - फोटो : samvad
रोहतक। सुभाष नगर स्थित सुभाष पार्क में पांच दिवसीय निशुल्क योग शिविर का रविवार को समापन हो गया। नगर निगम के पूर्व मेयर मनमोहन गोयल ने इसमें शिरकत की। शिविर में लोगों ने विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास किया। योग गुरु सरदार हवा सिंह सैनी ने शिविर के दौरान प्रतिदिन उपस्थित लोगों को विभिन्न योगासन एवं प्राणायाम करवाए। उन्होंने योगाभ्यास के माध्यम से शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डाला। शिविर के दौरान जरूरतमंदों को निशुल्क फल-सब्जियां और दवाइयां भी वितरित की गईं। समाजसेवी राजेश जैन ने कहा यह शिविर 14 से 18 अक्तूबर तक एसएन जन वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed