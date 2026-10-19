Jind News: योगासन और प्राणायाम का किया अभ्यास

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रोहतक। सुभाष नगर स्थित सुभाष पार्क में पांच दिवसीय निशुल्क योग शिविर का रविवार को समापन हो गया। नगर निगम के पूर्व मेयर मनमोहन गोयल ने इसमें शिरकत की। शिविर में लोगों ने विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास किया। योग गुरु सरदार हवा सिंह सैनी ने शिविर के दौरान प्रतिदिन उपस्थित लोगों को विभिन्न योगासन एवं प्राणायाम करवाए। उन्होंने योगाभ्यास के माध्यम से शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डाला। शिविर के दौरान जरूरतमंदों को निशुल्क फल-सब्जियां और दवाइयां भी वितरित की गईं। समाजसेवी राजेश जैन ने कहा यह शिविर 14 से 18 अक्तूबर तक एसएन जन वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित किया।