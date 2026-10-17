Jind News: भाषण में पूजा, गायन में इंदु और नृत्य में समीक्षा ने हासिल किया प्रथम स्थान
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 03:09 AM IST
Updated Sat, 17 Oct 2026 03:09 AM IST
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जींद। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय (सीआरएसयू) में शुक्रवार को छात्र कल्याण अधिष्ठाता कार्यालय की ओर से प्रतिभा खोज कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों ने भाषण, गायन, नृत्य, रंगोली, चित्रकला, एकल अभिनय और अन्य प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में कुलपति प्रो. रामपाल सैनी मुख्य अतिथि और कुलसचिव प्रो. सीमा गुप्ता विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं।
भाषण प्रतियोगिता में एमए मनोविज्ञान की पूजा ने प्रथम, एमएससी भौतिकी की श्रेया ने द्वितीय और एमए मनोविज्ञान की अनु ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। हरियाणवी पारंपरिक कला प्रतियोगिता में एमए मनोविज्ञान की स्नेहा प्रथम रहीं। गायन प्रतियोगिता में संगीत विभाग की इंदु ने पहला, एमएससी प्राणी विज्ञान की अंकिता ने दूसरा और संगीत विभाग की कुशा ने तीसरा स्थान हासिल किया।
तात्कालिक छाया चित्रण प्रतियोगिता में विधि विभाग के एलएलबी विद्यार्थी अमित प्रथम, जनसंचार विभाग के गौरव द्वितीय और शिक्षा विभाग के सचिन तृतीय रहे। रंगोली प्रतियोगिता में एमएससी रसायन विज्ञान की हिमांशी और कोमल की जोड़ी प्रथम, प्रेरणा और अनु की जोड़ी द्वितीय तथा मनोविज्ञान विभाग की स्नेह और मुस्कान की जोड़ी तृतीय स्थान पर रही।
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नृत्य प्रतियोगिता में मनोविज्ञान विभाग की समीक्षा ने प्रथम, संगीत विभाग की जेसमिन ने द्वितीय और एलएलबी ऑनर्स की मिस्टी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। तात्कालिक चित्रकला में मनोविज्ञान विभाग की आरती प्रथम, ललित कला विभाग की तराना द्वितीय और नेहा तृतीय रहीं। एकल अभिनय में संगीत विभाग के इंदौर प्रथम और विधि विभाग के कृष्ण कुमार द्वितीय रहे।
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भाषण प्रतियोगिता में एमए मनोविज्ञान की पूजा ने प्रथम, एमएससी भौतिकी की श्रेया ने द्वितीय और एमए मनोविज्ञान की अनु ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। हरियाणवी पारंपरिक कला प्रतियोगिता में एमए मनोविज्ञान की स्नेहा प्रथम रहीं। गायन प्रतियोगिता में संगीत विभाग की इंदु ने पहला, एमएससी प्राणी विज्ञान की अंकिता ने दूसरा और संगीत विभाग की कुशा ने तीसरा स्थान हासिल किया।
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तात्कालिक छाया चित्रण प्रतियोगिता में विधि विभाग के एलएलबी विद्यार्थी अमित प्रथम, जनसंचार विभाग के गौरव द्वितीय और शिक्षा विभाग के सचिन तृतीय रहे। रंगोली प्रतियोगिता में एमएससी रसायन विज्ञान की हिमांशी और कोमल की जोड़ी प्रथम, प्रेरणा और अनु की जोड़ी द्वितीय तथा मनोविज्ञान विभाग की स्नेह और मुस्कान की जोड़ी तृतीय स्थान पर रही।
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नृत्य प्रतियोगिता में मनोविज्ञान विभाग की समीक्षा ने प्रथम, संगीत विभाग की जेसमिन ने द्वितीय और एलएलबी ऑनर्स की मिस्टी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। तात्कालिक चित्रकला में मनोविज्ञान विभाग की आरती प्रथम, ललित कला विभाग की तराना द्वितीय और नेहा तृतीय रहीं। एकल अभिनय में संगीत विभाग के इंदौर प्रथम और विधि विभाग के कृष्ण कुमार द्वितीय रहे।