Jind News: भाषण में पूजा, गायन में इंदु और नृत्य में समीक्षा ने हासिल किया प्रथम स्थान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

भाषण प्रतियोगिता में एमए मनोविज्ञान की पूजा ने प्रथम, एमएससी भौतिकी की श्रेया ने द्वितीय और एमए मनोविज्ञान की अनु ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। हरियाणवी पारंपरिक कला प्रतियोगिता में एमए मनोविज्ञान की स्नेहा प्रथम रहीं। गायन प्रतियोगिता में संगीत विभाग की इंदु ने पहला, एमएससी प्राणी विज्ञान की अंकिता ने दूसरा और संगीत विभाग की कुशा ने तीसरा स्थान हासिल किया।तात्कालिक छाया चित्रण प्रतियोगिता में विधि विभाग के एलएलबी विद्यार्थी अमित प्रथम, जनसंचार विभाग के गौरव द्वितीय और शिक्षा विभाग के सचिन तृतीय रहे। रंगोली प्रतियोगिता में एमएससी रसायन विज्ञान की हिमांशी और कोमल की जोड़ी प्रथम, प्रेरणा और अनु की जोड़ी द्वितीय तथा मनोविज्ञान विभाग की स्नेह और मुस्कान की जोड़ी तृतीय स्थान पर रही।नृत्य प्रतियोगिता में मनोविज्ञान विभाग की समीक्षा ने प्रथम, संगीत विभाग की जेसमिन ने द्वितीय और एलएलबी ऑनर्स की मिस्टी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। तात्कालिक चित्रकला में मनोविज्ञान विभाग की आरती प्रथम, ललित कला विभाग की तराना द्वितीय और नेहा तृतीय रहीं। एकल अभिनय में संगीत विभाग के इंदौर प्रथम और विधि विभाग के कृष्ण कुमार द्वितीय रहे।