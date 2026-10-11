Jind News: राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने जीते रजत और स्वर्ण पदक

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नरवाना। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक से छह अक्तूबर तक आयोजित सीबीएसई राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में नरवाना के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में नवीन खटकड़ ने रिकर्व राउंड के 70 मीटर-1 मुकाबले में रजत पदक हासिल किया जबकि 70 मीटर-2 मुकाबले में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता प्राप्त की। नवीन ने ओवरऑल श्रेणी में भी रजत पदक अपने नाम किया। वहीं, 14 वर्ष आयु वर्ग के इंडियन राउंड में शुभम ने रजत पदक जीतकर अपनी उपलब्धि में एक और उपलब्धि जोड़ ली। खिलाड़ियों की इस सफलता से उनके अभिभावकों और विद्यालय में खुशी का माहौल है। विजेता खिलाड़ी डीएवी पब्लिक स्कूल के छात्र हैं। विद्यालय के प्राचार्य गजेंद्र कुमार शर्मा ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने खिलाड़ियों की तैयारी में योगदान देने वाले प्रशिक्षक बारे राम और शिक्षिका सुनीता राविश के प्रयासों की भी सराहना की।

