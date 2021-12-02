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Jind News: जिले में धान खरीद 70 हजार मीट्रिक टन के पार

Sun, 18 Oct 2026 12:25 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:25 AM IST
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Paddy procurement in the district crosses
जींद। जिले की अनाज मंडियों में धान की आवक और खरीद लगातार जारी है, लेकिन खरीदी गई फसल का उठान धीमा होने से मंडियों में धान का ढेर बढ़ रहा है। 17 अक्तूबर तक की रिपोर्ट के अनुसार, जिले में 98,955 मीट्रिक टन धान मंडियों में पहुंच चुका है। इसमें से 70,019 मीट्रिक टन धान की खरीद की है। वहीं, खरीदी गई फसल में से 21,521 मीट्रिक टन का ही उठान हुआ है। अभी 48,498 मीट्रिक टन धान मंडियों में पड़ा है।
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जिले की मंडियों में नरवाना खरीद के मामले में सबसे आगे है। यहां 35,629 मीट्रिक टन धान की आवक में से 32,100 मीट्रिक टन की खरीद हुई है। इसके बाद पुरानी अनाज मंडी उचाना में 13,110 मीट्रिक टन और सफीदों में 5,147 मीट्रिक टन धान खरीदा गया। धमतान मंडी में 4,029 मीट्रिक टन और अलेवा में 3,509 मीट्रिक टन खरीद दर्ज की गई। नरवाना में खरीदे गए 32,100 मीट्रिक टन धान में से 12,622 मीट्रिक टन का उठान हुआ है, जबकि 19,478 मीट्रिक टन का उठान बाकी है। पुरानी अनाज मंडी उचाना में 4,100 मीट्रिक टन धान उठाया गया है और 9,010 मीट्रिक टन मंडी में शेष है। धमतान में 3,769 मीट्रिक टन सरकारी खरीद में से 938 मीट्रिक टन का उठान हुआ है।
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मंडियों में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जा रही। मंडियों में धान आते ही खरीद करवाई जा रही है, जबकि उठान की गति भी बढ़ाई जा रही है। अगर किसी मंडी में किसान को दिक्कत आती है तो किसान शिकायत कर जानकारी दे सकते हैं।
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--राजेश आर्य जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी जींद।
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