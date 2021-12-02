Jind News: जिले में धान खरीद 70 हजार मीट्रिक टन के पार

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जिले की मंडियों में नरवाना खरीद के मामले में सबसे आगे है। यहां 35,629 मीट्रिक टन धान की आवक में से 32,100 मीट्रिक टन की खरीद हुई है। इसके बाद पुरानी अनाज मंडी उचाना में 13,110 मीट्रिक टन और सफीदों में 5,147 मीट्रिक टन धान खरीदा गया। धमतान मंडी में 4,029 मीट्रिक टन और अलेवा में 3,509 मीट्रिक टन खरीद दर्ज की गई। नरवाना में खरीदे गए 32,100 मीट्रिक टन धान में से 12,622 मीट्रिक टन का उठान हुआ है, जबकि 19,478 मीट्रिक टन का उठान बाकी है। पुरानी अनाज मंडी उचाना में 4,100 मीट्रिक टन धान उठाया गया है और 9,010 मीट्रिक टन मंडी में शेष है। धमतान में 3,769 मीट्रिक टन सरकारी खरीद में से 938 मीट्रिक टन का उठान हुआ है।बाक्समंडियों में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जा रही। मंडियों में धान आते ही खरीद करवाई जा रही है, जबकि उठान की गति भी बढ़ाई जा रही है। अगर किसी मंडी में किसान को दिक्कत आती है तो किसान शिकायत कर जानकारी दे सकते हैं।राजेश आर्य जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी जींद।