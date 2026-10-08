Jind News: नरवाना मंडी में धान की आवक तेज, उठान धीमा

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नरवाना। नरवाना की नई अनाज मंडी में धान की आवक लगातार बढ़ रही है लेकिन उठान धीमा होने से किसानों और आढ़तियों की परेशानी बढ़ गई है। मंडी में अब तक करीब 1,54,971 मीट्रिक टन धान पहुंच चुका है, जबकि 1,42,028 मीट्रिक टन धान बिना बिका पड़ा है। बुधवार को मंडी में 691 गेट पास काटे गए और करीब 38,129 क्विंटल धान की आवक हुई। अब तक 2,798 गेट पास हो चुके हैं। बुधवार को हैफेड ने 3,268 क्विंटल धान की खरीद की। खरीद के बाद भरे गए बैगों का उठान नहीं होने से मंडी में जगह की समस्या भी बढ़ रही है। यदि आवक इसी तरह जारी रही तो आने वाले दिनों में परेशानी बढ़ सकती है। मार्केट कमेटी के सचिव रोशन लाल ने बताया कि अभी तक मिल अलॉट नहीं हुए हैं, इसलिए खरीदे गए धान के उठान में दिक्कत आ रही है। एजेंसियां खरीद कर रही हैं। मिल अलॉट होते ही उठान शुरू हो जाएगा और किसानों व आढ़तियों को परेशानी नहीं होगी। संवाद