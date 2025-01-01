Jind News: सप्तमी पर जयंती देवी मंदिर में जयकारों से गूंजा दरबार

जींद। नवरात्र की सप्तमी पर जींद की कुलदेवी मां जयंती देवी के मंदिर में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। मध्यरात्रि से शुरू हुए मेले में शनिवार को दिनभर श्रद्धालुओं की कतारें लगी रहीं। इससे पहले मंदिर परिसर में आयोजित जागरण में भजनों और आकर्षक झांकियों ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्डा भी करीब दो घंटे जागरण में शामिल हुए और माता की भेंटें गाकर श्रद्धालुओं के साथ भक्ति में लीन नजर आए। डॉ. कृष्ण मिड्डा ने दरबार में जयकारे भी लगाए।

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