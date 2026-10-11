Jind News: प्रत्येक रविवार को मनाएं ड्राई डे

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जींद। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालवा के अंतर्गत आसन में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रैपिड फीवर मास सर्वे और जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान घर-घर जाकर बुखार पीड़ित लोगों की जानकारी जुटाई और मलेरिया के संदिग्ध मरीजों की जांच के लिए रक्त स्लाइड तैयार कर प्रयोगशाला भेजने की प्रक्रिया की। कर्मचारी मनजीत शर्मा ने कहा कि प्रत्येक रविवार को ड्राई डे के रूप में मनाएं। घरों में पानी के सभी स्रोतों को खाली करके अच्छी तरह सुखाने के बाद ही दोबारा पानी भरें। डेंगू फैलाने वाला एडीज मच्छर साफ और ठहरे हुए पानी में पनपता है तथा सामान्यतः दिन के समय काटता है। इसलिए कूलर, पानी की टंकियों, गमलों, फ्रिज की ट्रे, पुराने टायरों, टूटे बर्तनों और छतों पर पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। कर्मी मनजीत शर्मा और कपिल शर्मा ने ग्रामीणों को डेंगू, मलेरिया और स्वाइन फ्लू सहित संक्रामक बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूक किया। इस दौरान जागरूकता पंपलेट भी वितरित किए गए।