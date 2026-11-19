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निपुण हरियाणा मिशन के तहत जिले में कमजोर विद्यार्थियों की पहचान कर उनके लिए अलग शिक्षण व्यवस्था लागू की जाएगी। रोजाना पठन अभ्यास, जीरो पीरियड और साप्ताहिक समीक्षा के साथ शिक्षकों और अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी।17 नवंबर को जिला सचिवालय में उपायुक्त डॉ. वैशाली शर्मा की अध्यक्षता में हुई जिला संचालन समिति की बैठक में यह कार्ययोजना तय की गई। जिला समन्वयक एफएलएन राजेश वशिष्ठ ने बताया कि अगस्त में हुए प्रथम आवधिक मूल्यांकन में जिले के 25752 विद्यार्थियों में से 23273 शामिल हुए। इस तरह मूल्यांकन की उपलब्धि 90.4 प्रतिशत रही।हालांकि, कक्षा बढ़ने के साथ बच्चों की दक्षता में गिरावट सामने आई। बालवाटिका-3 में 78.9 प्रतिशत विद्यार्थी बेहतर प्रदर्शन करने वालों में रहे, जबकि कक्षा-4 में यह आंकड़ा 53 प्रतिशत रह गया। कक्षा-4 में गणित में 50.2 और अंग्रेजी में केवल 47.4 प्रतिशत विद्यार्थियों का प्रदर्शन बेहतर मिला।कक्षा-3 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मौखिक पठन प्रवाह परियोजना के तहत 2,746 विद्यार्थियों का परीक्षण हुआ। इनमें केवल 31 प्रतिशत बच्चे ही एक मिनट में 60 शब्द पढ़ने के निर्धारित स्तर तक पहुंच पाए। 6.7 प्रतिशत विद्यार्थी पैसेज भी नहीं पढ़ सके। अब सभी बच्चों का परीक्षण कर कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त अभ्यास कराया जाएगा।सभी प्राथमिक विद्यालयों में रोजाना 30 मिनट का पठन काल अनिवार्य होगा। जीरो पीरियड में हिंदी, गणित और अंग्रेजी की कमजोर दक्षताओं पर काम होगा। बच्चों की प्रगति कौशल पुस्तिका में दर्ज की जाएगी। हर माह के अंतिम शनिवार को अभिभावक-शिक्षक बैठक होगी। बेहतर परिणाम देने वाले तीन शिक्षकों को हर माह सम्मानित किया जाएगा।विद्यालयों की दीवारों और गलियारों को भी सीखने का माध्यम बनाया जाएगा। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा होगी और खंड शिक्षा अधिकारी प्रत्येक सोमवार को प्रगति रिपोर्ट देंगे। जुलाना और पिल्लूखेड़ा के कुछ क्षेत्रों का प्रदर्शन बेहतर मिला, जबकि नरवाना और उचाना में विशेष प्रयासों की जरूरत बताई गई।निपुण मिशन का लक्ष्य कागजी उपलब्धियां हासिल करना नहीं, बल्कि हर बच्चे में पढ़ने, लिखने और गणना करने की वास्तविक क्षमता विकसित करना है। किसी भी बच्चे को बुनियादी दक्षताओं से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा।