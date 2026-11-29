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हालात यह हैं कि लोगों को अपने घरों की बालकनी, खिड़कियों और छतों पर बंदर जाल लगवाने पड़ रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें समस्या से पूरी तरह राहत नहीं मिल रही है। शहर में बंदरों के कारण सबसे अधिक परेशानी स्कूल-कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों, महिलाओं और बुजुर्गों को हो रही है। बंदरों की टोलियां कई बार राह चलते लोगों के हाथों से खाने-पीने का सामान छीन लेती हैं।वहीं, घरों की छतों पर रखे सामान को नुकसान पहुंचाने के साथ ही अचानक हमला करने और पीछे पड़ने की घटनाओं का डर भी बना रहता है। इस कारण बच्चों और बुजुर्गों को घर से बाहर निकलते समय विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। मंदिरों में पूजा-अर्चना के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भी परेशानी उठानी पड़ रही है।कौशल्या, सरोज, बिमला, कमला, सुमन, सुनीता और कविता ने बताया कि बंदरों की समस्या दिन-प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। सुबह घर से बाहर निकलते ही गलियों में बंदरों के झुंड मिल जाते हैं। कई बार उनके डर से महिलाओं और बच्चों को अपना रास्ता बदलना पड़ता है। घरों में सुरक्षित रहने के लिए भी लोगों को खिड़कियों और बालकनी पर जाल लगवाने पड़ रहे हैं। इसके बावजूद बंदरों का भय बना रहता है। महिलाओं का कहना है कि ऐसा महसूस होता है जैसे लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं और बंदर खुलेआम शहर में घूम रहे हैं।उन्होंने नगर पालिका और प्रशासन से मांग की है कि बंदरों को पकड़ने के लिए जल्द विशेष अभियान चलाया जाए ताकि शहरवासियों को इस समस्या से स्थायी राहत मिल सके। उन्होंने आशंका जताई कि यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो बंदरों के हमले से कोई बड़ा हादसा हो सकता है।नगर पालिका प्रधान विकास काला ने कहा कि शहरवासियों को बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए नियमानुसार प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद बंदरों को पकड़वाने का काम किया जाएगा, ताकि लोगों को इस समस्या से राहत मिल सके।