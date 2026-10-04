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Jind News: बीमार महेंद्र की मदद को आगे आए विधायक अत्री

Sun, 04 Oct 2026 11:57 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:57 PM IST
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MLA Atri steps forward to help ailing Mahendra.
उचाना। गंभीर आंतों की बीमारी से पीड़ित पालवां निवासी महेंद्र सैणी के इलाज में आर्थिक परेशानी आड़े न आए, इसके लिए विधायक देवेंद्र चतरभुज अत्री ने परिवार की मदद की है। महेंद्र के पिता का करीब दो वर्ष पहले निधन हो चुका है। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उसकी मां ने हाल ही में विधायक से बेटे के उपचार के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लगाई थी। परिवार की स्थिति को देखते हुए विधायक ने आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई। विधायक की ओर से दी गई सहायता मार्केट कमेटी चेयरमैन सुरेंद्र खरकभूर, मा. रामप्रसाद, पूर्व मंडी प्रधान सत्यनारायण मखंड, प्रमोद पालवां, सौरभ खरकभूरा, राजा शर्मा, रमेश खरकभूरा, मनोज अलीपुरा और राजू शर्मा ने महेंद्र के परिवार तक पहुंचाई। परिवार के सदस्यों ने आर्थिक सहयोग के लिए विधायक का आभार जताया। सहायता मिलने से परिवार को महेंद्र के उपचार में आर्थिक सहारा मिलने की उम्मीद है। संवाद
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