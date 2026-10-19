Jind News: आज होगी बैठक, नाराज पार्षदों को मनाएंगे मेयर

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22 अक्तूबर को नगर निगम सदन की बैठक प्रस्तावित है। 10 माह के लंबे समय बाद सदन की बैठक हो रही है जिसे लेकर पार्षदों में नाराजगी है। कई पार्षदों का कहना है कि उनके वार्डों में विकास कार्य नहीं हो रहे और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इसी कारण बैठक में हंगामे के आसार हैं। इसे देखते हुए मेयर ने पहले ही पार्षदों को मनाने की रणनीति बनाई है।सोमवार की बैठक में पार्षदों की समस्याएं सुनी जाएंगी और उन्हें सदन की बैठक में सहयोग का आग्रह किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार पार्षद लंबे समय से सदन की बैठक न होने से नाराज हैं। विकास कार्याें से संबंधित उनके कई प्रस्ताव लटके हुए हैं।