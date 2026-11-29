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किसानों ने चेतावनी दी है कि मांगों पर समाधान नहीं हुआ तो ट्रांसमिशन लाइन का काम नहीं होने दिया जाएगा। महापंचायत में आर-पार की लड़ाई का फैसला लिया जाएगा। इससे पहले शुक्रवार को सात सदस्यीय किसान प्रतिनिधिमंडल ने हिसार में कमिश्नर से मुलाकात कर मांगपत्र सौंपा था। प्रतिनिधिमंडल के साथ एडीसी प्रदीप कुमार भी मौजूद रहे।किसानों ने सड़क किनारे की जमीन के लिए सात करोड़ और सड़क से दूर की जमीन के लिए पांच करोड़ रुपये प्रति एकड़ मुआवजे की मांग रखी। कमिश्नर से मुलाकात के बाद भी समाधान नहीं निकलने पर किसानों ने ढांडा खेड़ी में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया।भाकियू जिला प्रधान बिंद्र नंबरदार ने कहा कि किसानों को एक दिसंबर तक का समय दिया गया है। इसके बाद भी मांगें नहीं मानी गईं तो ट्रांसमिशन लाइन का काम रुकवाया जाएगा। किसानों का आरोप है कि हिसार जिले में 1.26 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि जींद में करीब 50 लाख रुपये प्रति एकड़ की राशि बताई जा रही है। एनसीआर क्षेत्र में होने के बावजूद जींद के किसानों को कम मुआवजा मिलना उनके साथ भेदभाव है। नौगामा खाप प्रधान जयबीर लोहान ने भी किसानों की मांगों का समर्थन किया है।बिंद्र नंबरदार ने आरोप लगाया कि किसानों की सहमति और उचित मुआवजे के बिना गेहूं की फसल उखाड़ी गई और जमीन में गड्ढे खोद दिए गए। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन अब तक मांगों पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं दे पाए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने ढांडा खेड़ी, बरसोला सहित चार गांवों के किसानों को समर्थन दिया है। मोर्चा ने किसानों के साथ खड़े रहने का भरोसा दिया है।