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प्रतियोगिता निदेशक गौरव आशरी ने बताया कि अंडर-11 आयु वर्ग में परीक्षित ने प्रथम, रोनित ने द्वितीय और हिमांशु आशरी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। अंडर-13 वर्ग में लोकेश प्रथम, अश्वनी द्वितीय और दीपांशु तृतीय रहे। अंडर-15 वर्ग में लोकेश ने पहला, अश्वनी ने दूसरा तथा योगेश और सूरज ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया।इसी प्रकार अंडर-17 वर्ग में नमन प्रथम, दीपांशु दुहन द्वितीय तथा वंश और योगेश तृतीय स्थान पर रहे। अंडर-19 वर्ग में हिमांशु ने प्रथम, वंश ने द्वितीय तथा प्रवेश और यश ने संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त किया। पुरुष वर्ग में हिमांशु प्रथम, नमन द्वितीय और यश व वंश संयुक्त रूप से तृतीय रहे। लड़कियों के अंडर-17 और अंडर-19 दोनों आयु वर्गों में निशा ने प्रथम तथा ईशानी आशरी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।जिला टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष संजय पहल ने बताया कि प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जींद जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने और आगे बढ़ने का अवसर मिलता है।तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन हरियाणा आर्चरी एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, सचिव रामनिवास हुड्डा और कोषाध्यक्ष सुभाष श्योराण के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। इस दौरान संजय सिहाग, सुरेंद्र शर्मा, कपिल कौशिक, दीपक अहलावत, दीक्षित मलिक सहित विभिन्न कोच मौजूद रहे।वहीं, जिला स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का उद्घाटन इंडस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के कोऑर्डिनेटर प्रवीण परूथी, अकादमी के प्राचार्य डॉ. संजीव तायल, हेडमास्टर जेएस सारंग और जय भगवान ने किया। जिला टेबल टेनिस संघ की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों के खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ भाग लिया।