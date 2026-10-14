Jind News: एफएलएन प्रशिक्षण कार्यक्रम के दो बैचों का शुभारंभ

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खंड शिक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार ने शिक्षकों से प्रशिक्षण में सक्रिय भागीदारी करने और निर्धारित समय-सारणी के अनुसार सभी गतिविधियों में हिस्सा लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों को प्रभावी शिक्षण पद्धतियों से परिचित कराना और विद्यार्थियों में बुनियादी साक्षरता व संख्यात्मक कौशल विकसित करना है।आजाद सिंह ने भी शिक्षकों को मेहनत व ईमानदारी से कार्य करते हुए बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए प्रेरित किया। पहले बैच में डाॅ. निशा रानी और कविता पंघाल जबकि दूसरे बैच में सीमा देवी और सविता मेंटर शिक्षक के रूप में प्रशिक्षण देंगी। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को प्रभावी शिक्षण रणनीतियों, विद्यार्थियों की सीखने संबंधी कठिनाइयों की पहचान और उपचारात्मक शिक्षण गतिविधियों की जानकारी दी जाएगी।