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Jind News: एफएलएन प्रशिक्षण कार्यक्रम के दो बैचों का शुभारंभ

Wed, 14 Oct 2026 10:16 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Wed, 14 Oct 2026 10:16 PM IST
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Launch of two batches of the FLN training program
सोनीपत के खरखौदा स्थित बीईओ कार्यालय के सभागार में प्रशिक्षण लेते शिक्षक।
खरखौदा। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्राथमिक शिक्षकों के लिए बुधवार को छह दिवसीय आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान (एफएलएन) प्रशिक्षण कार्यक्रम के दो नए बैचों का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन खंड शिक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार, खंड संसाधन समन्वयक मनोज कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी राजानंद और विधायक के पिता आजाद सिंह ने किया।
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खंड शिक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार ने शिक्षकों से प्रशिक्षण में सक्रिय भागीदारी करने और निर्धारित समय-सारणी के अनुसार सभी गतिविधियों में हिस्सा लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों को प्रभावी शिक्षण पद्धतियों से परिचित कराना और विद्यार्थियों में बुनियादी साक्षरता व संख्यात्मक कौशल विकसित करना है।
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आजाद सिंह ने भी शिक्षकों को मेहनत व ईमानदारी से कार्य करते हुए बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए प्रेरित किया। पहले बैच में डाॅ. निशा रानी और कविता पंघाल जबकि दूसरे बैच में सीमा देवी और सविता मेंटर शिक्षक के रूप में प्रशिक्षण देंगी। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को प्रभावी शिक्षण रणनीतियों, विद्यार्थियों की सीखने संबंधी कठिनाइयों की पहचान और उपचारात्मक शिक्षण गतिविधियों की जानकारी दी जाएगी।
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