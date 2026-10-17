Jind News: आईटीआई में रोजगार मेला 19 को, 310 पदों पर होगी भर्ती

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सभी ट्रेडों के आईटीआई पास अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकेंगे। संस्थान के प्लेसमेंट अधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि कृष्णा मारुति लिमिटेड मानेसर 100 अभ्यर्थियों का चयन करेगी। इसमें 18 से 30 वर्ष आयु के आईटीआई पास युवा भाग ले सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को 16,781 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। यूएनओ मिंडा ईवी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम भी 100 पदों पर भर्ती करेगी।इसमें 18 से 25 वर्ष आयु के दसवीं, बारहवीं और आईटीआई पास युवा पात्र होंगे। वेतन 16,700 रुपये प्रतिमाह निर्धारित है। श्रीराम पिस्टन्स एंड रिंग्स लिमिटेड पथरेड़ी, राजस्थान में 50 पदों पर भर्ती करेगी। इसके लिए 18 से 28 वर्ष आयु के दसवीं, बारहवीं और आईटीआई पास युवा आवेदन कर सकते हैं। चयनित युवाओं को 15,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। संवाद