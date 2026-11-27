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मुख्य वक्ता व हिंदी विभागाध्यक्ष जगबीर दूहन ने कहा कि हरिवंश राय बच्चन का साहित्य आज भी समाज और युवाओं के लिए प्रासंगिक है। उनकी रचनाओं में सामाजिक समरसता, जीवन की क्षणभंगुरता और ऊंच-नीच के भेदभाव को समाप्त करने का संदेश मिलता है। हिंदी प्राध्यापिका मीनू रानी ने कार्यक्रम का मंच संचालन किया। उन्होंने और प्राध्यापिका अनीता ने बच्चन के व्यक्तित्व, भाषा शैली और साहित्यिक योगदान पर विचार रखे। संवाद

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जींद। प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय में हिंदी विभाग की ओर से हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि व साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन की जयंती पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम प्राचार्य रणधीर खटकड़ के मार्गदर्शन में हुआ। इसमें छात्राओं को बच्चन के साहित्यिक योगदान और उनकी रचनाओं की वर्तमान समय में प्रासंगिकता से अवगत करवाया गया।