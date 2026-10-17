Jind News: एआई के इस्तेमाल से बढ़ाएं रोजगार के अवसर

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जींद। राजकीय महाविद्यालय अलेवा में प्लेसमेंट सेल के तत्वावधान में कॅरिअर विकल्पों के प्रति जागरूक करने के लिए व्याख्यान हुआ। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग और स्नातक के बाद कॅरिअर चयन के बारे में जानकारी दी गई। प्राचार्य डॉ. मुनीश कुमार के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में भूगोल विभाग के सहायक प्रोफेसर दीपक बाखर ने विद्यार्थियों को दोनों विषयों पर मार्गदर्शन दिया। पहले व्याख्यान में रोजगार के अवसर बढ़ाने में एआई की भूमिका पर चर्चा की गई। विद्यार्थियों को बताया गया कि आधुनिक कार्यक्षेत्र में एआई का प्रभावी उपयोग कार्यक्षमता बढ़ाने के साथ रोजगार की संभावनाओं को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। संवाद