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इस अवसर पर डॉ. मिड्ढा ने कहा कि सामुदायिक केंद्र बनने से ग्रामीणों को सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए बेहतर स्थान मिलेगा। वहीं, पार्क विकसित होने से बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को स्वच्छ वातावरण में समय बिताने और सैर करने की सुविधा मिलेगी।उन्होंने ग्रामीण विकास कार्यों में स्थानीय लोगों की भागीदारी और सहयोग को भी जरूरी बताया।उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने हरियाणा में पारदर्शिता और नैतिक मूल्यों पर आधारित शासन व्यवस्था को बढ़ावा दिया। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि पार्क ग्रामीणों के लिए उपयोगी सार्वजनिक स्थल बनेगा। इसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी ग्रामीणों की सामूहिक है। इस अवसर पर हांसी विधायक विनोद भ्याना ने फोन के माध्यम से संबोधित किया।इस अवसर पर हांसी विधायक विनोद भ्याना ने फोन के माध्यम से ग्रामीणों को संबोधित किया। इस दौरान भाजपा नेता नवीन भाटिया, सफीदों नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि संजय बिट्टा, भाजपा रोहतक जिला प्रभारी विजयपाल एडवोकेट, सक्षम भाटिया मौजूद रहे।