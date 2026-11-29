विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा आज के युग में सबसे जरूरी है। शिक्षा के माध्यम से ही युवा अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं और जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। विधायक इंदुराज नरवाल ने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धा के दौर में विद्यार्थियों को पढ़ाई के प्रति गंभीर रहना चाहिए। युवाओं को अपना लक्ष्य निर्धारित करके मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ना चाहिए।उन्होंने कहा कि अच्छी शिक्षा और बेहतर माहौल विद्यार्थियों की सफलता में अहम भूमिका निभाते हैं। लाइब्रेरी विद्यार्थियों के लिए ज्ञान प्राप्त करने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने का महत्वपूर्ण केंद्र होती है। बहादुर लाइब्रेरी में विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आधुनिक व्यवस्थाएं की गई हैं। यहां पूरी तरह एसी वातावरण, 24 घंटे बिजली की सुविधा और शांत माहौल में पढ़ाई करने की व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई है।विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए आरामदायक स्थान मिलेगा, जिससे वे बिना किसी परेशानी के अपनी तैयारी कर सकेंगे। लाइब्रेरी संचालक विकास खत्री ने बताया कि जुलाना और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से यह पहल की गई है।लाइब्रेरी में विद्यार्थियों को अनुशासित और शांत वातावरण देने का प्रयास किया गया है। इस मौके पर नपा चेयरमैन डॉ. संजय जांगड़ा, प्रो कबड्डी खिलाड़ी प्रदीप नरवाल, डॉ. योगेश नांदल, सुरजीत नरवाल, प्रदीप आंतिल, अमित, कमल, जादू नरवाल गणमान्य लोग और विद्यार्थी मौजूद रहे।