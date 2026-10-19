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Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Hudda Khap felicitated

Jind News: हुड्डा खाप ने एशियाई गेम्स में पदक जीतने पर किया सम्मानित

Mon, 19 Oct 2026 03:01 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 03:01 AM IST
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Hudda Khap felicitated
रोहतक। एशियाड में पदक जीतने वाली दो महिला खिलाड़ियों को हुड्डा खाप ने बसंतपुर गांव में सम्मानित किया। खाप प्रतिनिधियों ने सूचिका तरियाल हुड्डा और परवीन हुड्डा को फूल माला और पगड़ी पहनाकर उनकी उपलब्धि की सराहना की।
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सूचिका ने एशियाड में एमएमए में भारत को पहला पदक दिलाया है, जबकि परवीन ने 65 किलो भार वर्ग की मुक्केबाजी में गोल्ड जीता है।
इस दौरान रिठाल गांव की बेटी दिपांशी को भी एशियाड में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए सम्मानित किया गया। दिपांशी 50 किलो भार वर्ग की कुश्ती में खेलती हैं। संवाद
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