Jind News: जनरेटर देने के नाम पर होटल संचालक से 6.92 लाख रुपये की ठगी

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जींद। शहर के एक होटल संचालक से जनरेटर देने के नाम पर करीब 6.92 लाख रुपये की धोखाधड़ी कर ली। शहर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली है।होटल मालिक जतिन कुमार ने सोमवार को एफआईआर में बताया कि अपने होटल के लिए 58.5 केवीए के नए जनरेटर की जरूरत थी। इसके लिए उन्होंने रोहतक निवासी राजन अरोड़ा से संपर्क किया। राजन ने 30 जुलाई को जनरेटर की कीमत के रूप में छह लाख 92 हजार 150 रुपये अपने बैंक खाते में जमा करवाने को कहा।उसने भरोसा दिया कि भुगतान मिलने के दस दिन के भीतर जनरेटर की डिलीवरी कर दी जाएगी। राजन ने उसे जल्द भुगतान करने के लिए कहा था। उसने बताया था कि यदि तुरंत पैसे जमा नहीं करवाए तो अगले दो दिन में जनरेटर की कीमत बढ़ सकती है। इस पर विश्वास करते हुए जतिन ने उसके खाते में छह लाख 92 हजार 150 रुपये जमा करवा दिए।आरोप है कि भुगतान के बाद जब उसने जनरेटर की डिलीवरी के बारे में संपर्क किया तो आरोपी उसे लगातार आगे का समय देता रहा। काफी समय बीत जाने के बाद भी जनरेटर नहीं दिया गया। आरोपी ने अब तक न तो जनरेटर की डिलीवरी की है और न ही उसकी रकम वापस की है। थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि इस मामले में राजन अरोड़ा के खिलाफ धोखाधड़ी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।