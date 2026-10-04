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जुलाना में बनेगी हाईटेक लाइब्रेरी : सुरेंद्र फौजी

Sun, 04 Oct 2026 02:26 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:26 AM IST
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Hi-tech library to be built in Julana: Surendra Fauji
3 जुलाना 01: राज्य सभा सांसद कर्मबीर बोद्ध को मांगपत्र सौंपते सभा के सदस्य। स्रोत: सदस्य
संवाद न्यूज एजेंसी
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जुलाना। शहर के वार्ड नंबर 5 स्थित संत रविदास चौपाल में अब हाईटेक लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। राज्यसभा सांसद कर्मवीर बौद्ध ने लाइब्रेरी के निर्माण के लिए 5 लाख रुपये की ग्रांट दी है। लाइब्रेरी बनने से विद्यार्थियों, युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को अध्ययन के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी।
इस लाइब्रेरी से जुड़ी एक खास बात यह भी है कि जुलाना राज्यसभा सांसद कर्मवीर बौद्ध की ससुराल है। जिस संत रविदास चौपाल में कर्मवीर बौद्ध अपनी बरात लेकर आए थे, अब उसी चौपाल में हाईटेक लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। इस तरह यह चौपाल सामाजिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों का भी केंद्र बनेगी।
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संत शिरोमणि सभा जुलाना के प्रधान सुरेंद्र फौजी ने कहा कि जुलाना की धरती से उनका विशेष पारिवारिक जुड़ाव है और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोग देकर युवाओं के हित में सराहनीय पहल की है। उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपये का यह ग्रांट विद्यार्थियों के लिए बेहतर अध्ययन सुविधा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
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उन्होंने कहा कि आज के समय में युवाओं के लिए पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है। संत रविदास चौपाल में हाईटेक लाइब्रेरी बनने से विद्यार्थियों को शांत एवं सुविधाजनक वातावरण में अध्ययन करने का अवसर मिलेगा।
इस मौके पर स्वामी सदानंद नरेंद्र कालसन, राजबीर मास्टर, सुल्तान, चरणदास मेहंदिया आदि मौजूद रहे।
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