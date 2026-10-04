Jind News: ऑनलाइन तबादलों में पद बंद करने के विरोध में स्वास्थ्य कर्मचारियों का आंदोलन

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शनिवार को जिला सचिव गुरनाम सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण मिड्ढा के प्रतिनिधि डॉ. राजन चिल्लाना व जुलाना विधायक विनेश फोगाट के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा।उन्होंने जनप्रतिनिधियों से कर्मचारियों की मांगों को मुख्यमंत्री और सरकार तक पहुंचाने का आग्रह किया। जिला सचिव गुरनाम सिंह और वित्त सचिव अमरजीत ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती करने के बजाय मेवात और यमुनानगर जैसे जिलों में नियुक्ति के लिए दूसरे जिलों के पद बंद किए जा रहे हैं। इससे कर्मचारियों पर अतिरिक्त कार्यभार बढ़ेगा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी।उनका कहना है कि इसका असर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ेगा। उन्होंने बताया कि जींद जिले के 186 उप स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत एमपीएचडब्ल्यू के 46 पद ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया में बंद किए गए हैं। एसोसिएशन ने मांग की कि तबादला प्रक्रिया शुरू करने से पहले रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएं। साथ ही तबादले शैक्षणिक सत्र के बीच में करने के बजाय अप्रैल में किए जाएं, ताकि कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो।