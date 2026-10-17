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Jind News: गौरिश दहिया ने 9 गेंदों में बनाए 21 रन, हरियाणा हारा

Sat, 17 Oct 2026 02:57 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:57 AM IST
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Gaurish Dahiya scored 21 runs off 9 balls; Haryana lost.
झज्जर। अंडर-19 वीनू मांकड ट्रॉफी के लीग मैच में हरियाणा को बिहार के खिलाफ 37 रन से हार का सामना करना पड़ा। पुडुचेरी के सीएपी ग्राउंड-3 पर खेले गए मुकाबले में बहादुरगढ़ के गौरिश दहिया ने नौ गेंदों में तीन छक्कों की मदद से 21 रन बनाए।
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टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी हरियाणा की टीम के सामने बिहार ने 46.1 ओवर में 325 रन बनाकर पारी समाप्त की। लक्ष्य का पीछा करते हुए हरियाणा की टीम 42.2 ओवर में 288 रन पर ऑलआउट हो गई और मुकाबला हार गई।
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