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पुलिस को दिए बयान में छात्रा ने बताया कि उसकी इंस्टाग्राम के माध्यम से कुरुक्षेत्र की कॉलोनी निवासी 18 वर्षीय युवक रोबिन से जान-पहचान हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच फोन पर बातचीत होने लगी। आरोप है कि युवक ने उसे अपने विश्वास में लेकर बहला-फुसला लिया।14 नवंबर को युवक सफीदों आया और उसे बाइक पर बैठाकर कुरुक्षेत्र ले गया। आरोपी ने उसे कुरुक्षेत्र के एक निजी होटल में दो दिन तक कमरे में रखा और इस दौरान उसका यौन शोषण किया।मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने छात्रा के बयान दर्ज कर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया। पुलिस ने छात्रा का मेडिकल परीक्षण भी करवाया है।शहर थाना प्रभारी चंद्रपाल ने बताया कि छात्रा की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी रोबिन को कुरुक्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। उसे अदालत में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान आरोपी से पूछताछ की जाएगी।