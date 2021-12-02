Jind News: इंस्टाग्राम पर दोस्ती, छात्रा को कुरुक्षेत्र ले जाकर किया यौन शोषण
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 12:02 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 12:02 AM IST
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सफीदों। शहर थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी निवासी 11वीं कक्षा की 15 वर्षीय छात्रा को बहला-फुसलाकर कुरुक्षेत्र ले जाकर यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि छात्रा को दो दिन तक होटल में रखकर उसका यौन शोषण किया। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी कुरुक्षेत्र के दीदार नगर निवासी रोबिन को गिरफ्तार किया है। अदालत में पेश करने के बाद आरोपी को दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।
पुलिस को दिए बयान में छात्रा ने बताया कि उसकी इंस्टाग्राम के माध्यम से कुरुक्षेत्र की कॉलोनी निवासी 18 वर्षीय युवक रोबिन से जान-पहचान हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच फोन पर बातचीत होने लगी। आरोप है कि युवक ने उसे अपने विश्वास में लेकर बहला-फुसला लिया।
14 नवंबर को युवक सफीदों आया और उसे बाइक पर बैठाकर कुरुक्षेत्र ले गया। आरोपी ने उसे कुरुक्षेत्र के एक निजी होटल में दो दिन तक कमरे में रखा और इस दौरान उसका यौन शोषण किया।
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मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने छात्रा के बयान दर्ज कर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया। पुलिस ने छात्रा का मेडिकल परीक्षण भी करवाया है।
शहर थाना प्रभारी चंद्रपाल ने बताया कि छात्रा की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी रोबिन को कुरुक्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। उसे अदालत में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान आरोपी से पूछताछ की जाएगी।
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पुलिस को दिए बयान में छात्रा ने बताया कि उसकी इंस्टाग्राम के माध्यम से कुरुक्षेत्र की कॉलोनी निवासी 18 वर्षीय युवक रोबिन से जान-पहचान हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच फोन पर बातचीत होने लगी। आरोप है कि युवक ने उसे अपने विश्वास में लेकर बहला-फुसला लिया।
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14 नवंबर को युवक सफीदों आया और उसे बाइक पर बैठाकर कुरुक्षेत्र ले गया। आरोपी ने उसे कुरुक्षेत्र के एक निजी होटल में दो दिन तक कमरे में रखा और इस दौरान उसका यौन शोषण किया।
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मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने छात्रा के बयान दर्ज कर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया। पुलिस ने छात्रा का मेडिकल परीक्षण भी करवाया है।
शहर थाना प्रभारी चंद्रपाल ने बताया कि छात्रा की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी रोबिन को कुरुक्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। उसे अदालत में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान आरोपी से पूछताछ की जाएगी।