Jind News: इस्माइलपुर में जरूरतमंद बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा केंद्र शुरू

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शिक्षा केंद्र के शुभारंभ अवसर पर परिषद के क्षेत्रीय संयोजक सेवा सुरेश मित्तल, प्रांतीय गतिविधि संयोजक संस्कार संजय चौधरी, शाखा संरक्षक सतीश सेतिया, शाखा अध्यक्ष प्रदीप कुमार गर्ग, सेवा गतिविधि संयोजक पवन सिंगला, शाखा सचिव नत्थुराम गोयल, शाखा कोषाध्यक्ष अभिनव गुप्ता और राहुल सिंगला सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।क्षेत्रीय संयोजक सेवा सुरेश मित्तल ने कहा कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण किसी भी बच्चे की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से शिक्षा केंद्र की शुरुआत की गई है ताकि जरूरतमंद बच्चे पढ़-लिखकर अपना भविष्य बेहतर बना सकें।केंद्र के संचालन की जिम्मेदारी शिक्षिका मीनू कुमारी को सौंपी गई है। परिषद सदस्यों ने उनके प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा देना समाज सेवा का महत्वपूर्ण कार्य है।शाखा अध्यक्ष प्रदीप कुमार गर्ग ने कहा कि परिषद भविष्य में भी शिक्षा, संस्कार और सेवा के क्षेत्र में जनकल्याणकारी गतिविधियां जारी रखेगी। इस पहल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा से जोड़ने और का प्रयास किया जाएगा। संवाद