Jind News: चार माह का बिल एक साथ भेजा, 2500 मकानों में पानी-सीवर बिल तीन गुना तक बढ़ा

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सोसाइटी के प्रधान करमपाल देशवाल के अनुसार अक्तूबर में जारी बिलों में कई उपभोक्ताओं से सामान्य से करीब तीन गुना राशि मांगी गई है। कई बिलों में एक साथ कई महीनों की खपत और बकाया राशि जोड़ दी गई जिससे बिल बढ़ गया। सोसाइटी ने मांग की है कि प्रत्येक माह की वास्तविक मीटर रीडिंग और खपत के आधार पर बिल की अलग-अलग गणना कर संशोधित बिल जारी किए जाएं।एचएसवीपी के 2026-27 के टैरिफ चार्ट के अनुसार 10 किलोलीटर तक पानी की खपत पर 3.04 रुपये प्रति किलोलीटर, 10 से 20 किलोलीटर तक 6.06 रुपये, 20 से 30 किलोलीटर तक 9.72 रुपये और 30 किलोलीटर से अधिक खपत पर 12.16 रुपये प्रति किलोलीटर शुल्क निर्धारित है।बिना मीटर वाले आवासीय प्लॉटों के लिए भी क्षेत्रफल के अनुसार अलग शुल्क निर्धारित हैं। सोसाइटी का कहना है कि इन दरों के अनुसार वास्तविक खपत के आधार पर बिल तैयार किए जाने चाहिए।सोसाइटी ने बिलिंग अवधि, मीटर रीडिंग और लगाए गए पानी-सीवर शुल्क की जांच कराने की मांग की है। साथ ही भविष्य में नियमित अंतराल पर बिल जारी करने की मांग की है ताकि कई महीनों का भुगतान एक साथ न करना पड़े। देर से भुगतान पर 10 प्रतिशत लेट पेमेंट चार्ज का भी प्रावधान है।इस बार बिल एजेंसी की ओर से चार माह का बिल एक साथ भेजा गया है। सेक्टरवासियों की शिकायत मुख्यालय भेजी जाएगी और वहीं से बिलों में सुधार कराया जाएगा। लोगों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। उनकी शिकायत पर जल्द ही समाधान करवाने का प्रयास किया जाएगा।