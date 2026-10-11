Jind News: असमर्थ ट्रस्ट का अन्न वितरण समारोह 20 को

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जींद। असमर्थ महिला कल्याण ट्रस्ट की ओर से दशहरे पर 20 अक्तूबर को नरवाना रोड पर 30वें वार्षिक अन्न वितरण समारोह होगा। समारोह में शहर की विभिन्न कॉलोनियों की पंजीकृत 40 असमर्थ महिलाओं को गेहूं खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रत्येक महिला को 2575 रुपये का चेक प्रदान किया जाएगा ताकि वह एक क्विंटल गेहूं खरीद सके। संस्था के प्रधान राहुल शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता ट्रस्ट के मुख्य संरक्षक तेलूराम शर्मा करेंगे, जबकि एडीसी प्रदीप कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। समारोह में पूर्व कमांडेंट रमाकांत शर्मा, जिला परिषद जींद के पूर्व अध्यक्ष सुनील शर्मा और सुखमणि साहब सेवा समिति के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह पाहवा विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि सर्दी के मौसम को देखते हुए जरूरतमंद महिलाओं को कंबल भी वितरित किए जाएंगे। संवाद