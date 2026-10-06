Jind News: राष्ट्रीय नवाचार चुनौतियों पर छात्राओं को दी जानकारी

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जींद। एमजे राजकीय कन्या महाविद्यालय पिल्लूखेड़ा में ईडीसी क्लब और एनईपी समिति के संयुक्त तत्वावधान में सेवा संकल्प अभियान के तहत राष्ट्रीय नवाचार चुनौतियां विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया। प्राचार्य मुनीश कुमार के निर्देशन और डॉ. बबीता पंवार की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में 70 से अधिक छात्राओं ने हिस्सा लिया। मुख्य वक्ता सहायक प्राध्यापिका स्माइल चावला ने छात्राओं को सेवा फर्स्ट नवाचार चुनौती पोर्टल-2026 के बारे में जानकारी दी। उन्होंने पोर्टल पर पंजीकरण, भागीदारी की प्रक्रिया, प्रमुख विशेषताओं तथा पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में बताया। उन्होंने छात्राओं को अपने रचनात्मक विचार पोर्टल पर प्रस्तुत करने और राष्ट्रीय स्तर की नवाचार चुनौतियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्टार्टअप, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के अवसर उपलब्ध है। छात्राएं अपने नए विचारों को व्यावहारिक रूप देकर स्टार्टअप के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के साथ रोजगार सृजन की दिशा में भी आगे बढ़ सकती है। ईडीसी क्लब प्रभारी सहायक प्रो. रमेश कुमार ने आयोजन में सहयोग किया।