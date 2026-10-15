हरियाणा: जींद में जमीनी विवाद का मामला, पिता ने लाइसेंसी बंदूक से बेटे की गोली मारकर की हत्या

जींद के पिल्लूखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव तलोडा में जमीनी विवाद के चलते एक पिता ने अपने ही बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। कई दिनों से पिता और पुत्र के बीच जमीन बेचने को लेकर झगड़ा चल रहा था, जिससे नाराज होकर पिता ने यह खौफनाक कदम उठाया।

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घटना के अनुसार, गांव तलोडा निवासी मदन ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से अपने बेटे मुरारी पर गोली चला दी। गोली लगने से मुरारी गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन-फानन में उसे नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। यह घटना जमीनी विवादों के गंभीर परिणामों को उजागर करती है।