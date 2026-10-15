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हरियाणा: जींद में जमीनी विवाद का मामला, पिता ने लाइसेंसी बंदूक से बेटे की गोली मारकर की हत्या

Thu, 15 Oct 2026 10:42 AM IST
Naveen संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Thu, 15 Oct 2026 10:42 AM IST
सार

गांव तलोडा निवासी मदन ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से अपने बेटे मुरारी पर गोली चला दी। गोली लगने से मुरारी गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन-फानन में उसे नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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father shot and killed his son using licensed firearm In case involving land dispute in Jind
सांकेतिक फोटो - फोटो : संवाद

विस्तार
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जींद के पिल्लूखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव तलोडा में जमीनी विवाद के चलते एक पिता ने अपने ही बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। कई दिनों से पिता और पुत्र के बीच जमीन बेचने को लेकर झगड़ा चल रहा था, जिससे नाराज होकर पिता ने यह खौफनाक कदम उठाया।

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घटना के अनुसार, गांव तलोडा निवासी मदन ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से अपने बेटे मुरारी पर गोली चला दी। गोली लगने से मुरारी गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन-फानन में उसे नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। यह घटना जमीनी विवादों के गंभीर परिणामों को उजागर करती है।

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