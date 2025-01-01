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किसानों को अहिरका, रधाना गांव में प्रगतिशील किसानों के खेतों का भ्रमण भी करवाया गया, ताकि वे इन तकनीकों को अपने खेतों में अपना सकें। उप कृषि निदेशक डॉ. सुखदेव सिंह कंबोज ने बताया कि भ्रमण के दौरान किसानों ने प्राकृतिक खेती में अपनाई जा रही तकनीकों, जैविक खाद तैयार करने के तरीकों और प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग की जानकारी ली।उन्होंने खेतों में इन पद्धतियों को अपनाने के व्यावहारिक तरीके भी समझे। खेती प्रशिक्षक डॉ. सुभाष ने किसानों को प्राकृतिक खेती के सिद्धांतों और विभिन्न विधियों की जानकारी दी। जीवामृत, घनजीवामृत और जैविक खाद के नियमित इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में मदद मिल सकती है। किसानों को रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करने के उपाय भी बताए गए।डॉ. सुखदेव सिंह कंबोज ने किसानों से प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि रसायनमुक्त खेती से भूमि की उर्वरता बनाए रखने व कृषि लागत कम करने में मदद मिलेगी। मौके पर उपमंडल कृषि अधिकारी डॉ. बलजीत सिंह व अन्य मौजूद रहे। संवाद