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जींद। भिवानी रोड स्थित निजी स्कूल में बच्चों के लिए निशुल्क मेडिकल चेकअप शिविर लगाया गया। शिविर में सामान्य स्वास्थ्य के साथ आंखों और दांतों की जांच की गई व चिकित्सकों ने अभिभावकों को बच्चों की उचित देखभाल के लिए परामर्श दिया। मुख्य अतिथि अखिल भारतीय अग्रवाल समाज हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार गोयल ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं। उनके स्वस्थ रहने से ही मजबूत समाज का निर्माण संभव है। उन्होंने आयोजक मनजीत कुमार और स्कूल स्टाफ की पहल की सराहना की। इस अवसर पर मनजीत कुमार, पूनम रानी, राजकुमार भोला, सावर गर्ग, पवन बंसल, सोनू जैन, गोपाल जिंदल और रजत सिंगला मौजूद रहे। संवाद